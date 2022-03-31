Хавбек «Барселоны» Педри рассказал, как его отказался купить «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что мог перейти в «Реал», однако его игра не впечатлила скаутов мадридцев, и они отказались от его приобретения.

«Когда я прибыл на смотрины, на поле был снег. Они смотрели на то, как я пытался играть на таком покрытии, а после сказали, что я не очень хорош. Но их отказ стал для меня дополнительной мотивацией», — цитирует Педри COPE.

В этом сезоне ла лиги 19-летний игрок провел 10 игр, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.