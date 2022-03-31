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Сегодня, 10:06

Хавбек «Барселоны» Педри рассказал, как его отказался купить «Реал»

Игрок «Барселоны» Педри рассказал, что «Реал» не захотел его приобретать
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что мог перейти в «Реал», однако его игра не впечатлила скаутов мадридцев, и они отказались от его приобретения.

«Когда я прибыл на смотрины, на поле был снег. Они смотрели на то, как я пытался играть на таком покрытии, а после сказали, что я не очень хорош. Но их отказ стал для меня дополнительной мотивацией», — цитирует Педри COPE.

В этом сезоне ла лиги 19-летний игрок провел 10 игр, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

ФК Барселона
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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 - : -
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 - : -
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 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
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Бетис – Осасуна
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