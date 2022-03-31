Полузащитник «Барселоны» Пьянич признался, что хотел бы вернуться в серию А

Хавбек «Барселоны» Пьянич рассказал, что хотел бы вернуться в серию А

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич рассказал об игре за турецкий клуб и признался, что хочет вернуться в серию А. Права на игрока принадлежат «Барселоне».

«Стамбул хороший, за исключением пробок, но Италию я не упускаю из виду, это мой второй дом. Я скучаю и хочу вернуться. Вылет Италии из чемпионата мира меня поразил. В душе я итальянец», — цитирует Пьянича La Gazzetta dello Sport.

31-летний испанец играет в «Бешикташе» с сентября 2021 года. Его арендное соглашение с турками рассчитано до конца сезона.

С 2011 по 2014 год футболист играл за «Рому», с 2016-го по 2020-й Пьянич защищал цвета «Ювентуса».