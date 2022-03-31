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Полузащитник «Барселоны» Пьянич признался, что хотел бы вернуться в серию А

Хавбек «Барселоны» Пьянич рассказал, что хотел бы вернуться в серию А
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич рассказал об игре за турецкий клуб и признался, что хочет вернуться в серию А. Права на игрока принадлежат «Барселоне».

«Стамбул хороший, за исключением пробок, но Италию я не упускаю из виду, это мой второй дом. Я скучаю и хочу вернуться. Вылет Италии из чемпионата мира меня поразил. В душе я итальянец», — цитирует Пьянича La Gazzetta dello Sport.

31-летний испанец играет в «Бешикташе» с сентября 2021 года. Его арендное соглашение с турками рассчитано до конца сезона.

С 2011 по 2014 год футболист играл за «Рому», с 2016-го по 2020-й Пьянич защищал цвета «Ювентуса».

Миралем Пьянич
ФК Барселона
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
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20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Атлетик – Эльче
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