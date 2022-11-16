Бускетс отказался от предложений из Саудовской Аравии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс до сих пор не определился со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы по-прежнему рассчитывают продлить с 34-летним испанцем соглашение, хотя сам Бускетс рассматривает возможность ухода из команды летом 2023 года по истечении действующего контракта.

К полузащитнику проявляли интерес две команды из Саудовской Аравии, но Бускетс отказался от этих вариантов. Он предпочел бы продолжить карьеру в МЛС.

В нынешнем сезоне капитан «Барселоны» принял участие в 16 встречах и отметился одним результативным пасом.