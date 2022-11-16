16-летний футболист «Палмейраса» в ноябре вместе с родителями посетит базу «Реала»

«Реал» хочет заполучить нападающего «Палмейраса» Эндрика Фелипе.

16-летний футболист вместе с родителями посетит базу испанского клуба в ноябре.

«Мы отправимся в Мадрид в конце этого месяца. После этого разговора «Реал» будет ждать от нас ответа», — цитирует отца Эндрика инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на UOL Esporte.

В контракте Эндрика с «Палмейрасом» прописана сумма отступных — 60 миллионов евро.

Также интерес к молодому футболисту, действующий контракт которого рассчитан до 2025 года, проявляют «Челси», «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».