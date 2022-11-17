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Луис Энрике — о Месси: «Если я смог что-то оставить для него, то моя цель достигнута»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на похвалу со стороны нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У нас сложились очень хорошие отношения... Но два человека с сильным характером тоже могут совершить ошибку. Однако это было исправлено. Нет никаких проблем. Лео был уникальным игроком, и я всегда говорил об этом, и если я смог что-то оставить для него, то моя цель достигнута. Если так говорит человек, который был лучшим игроком в истории, вы можете себе представить, какое значение он имеет для меня», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Ранее Месси заявил, что прожил важную часть своей карьеры с испанским тренером в «Барселоне».

35-летний форвард был игроком «Барселоны» с 2003 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/seleccion-espanola/20221116/1001895692/luis-enrique-leo-messi-rueda-prensa.html
Лионель Месси
ФК Барселона
Луис Энрике
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