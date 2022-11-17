Луис Энрике — о Месси: «Если я смог что-то оставить для него, то моя цель достигнута»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на похвалу со стороны нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«У нас сложились очень хорошие отношения... Но два человека с сильным характером тоже могут совершить ошибку. Однако это было исправлено. Нет никаких проблем. Лео был уникальным игроком, и я всегда говорил об этом, и если я смог что-то оставить для него, то моя цель достигнута. Если так говорит человек, который был лучшим игроком в истории, вы можете себе представить, какое значение он имеет для меня», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Ранее Месси заявил, что прожил важную часть своей карьеры с испанским тренером в «Барселоне».

35-летний форвард был игроком «Барселоны» с 2003 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА.