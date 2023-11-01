«Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль» и вышел в следующий раунд Кубка Испании

«Реал Сосьедад» минимально обыграл команду «Буньоль» на Кубке Испании — 1:0.

Победный гол на 67-й минуте забил Карлос Фернандес, вышедший на поле после перерыва.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел с первых минут и был заменет на 82-й минуте. Результативными действиями он не отметился.

«Реал Сосьедад» вышел в 1/32 финала Кубка Испании.