Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопросы «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна. Российский полузащитник был вынужденно заменен на 81-й минуте матча 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоль» (0:1) после удара по голове.

«У Арсена нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке», — сказали «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» вышел в 1/32 финала Кубка Испании.