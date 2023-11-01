«Хетафе» победил со счетом 12:0 в Кубке Испании — Гринвуд оформил дубль

Читать «СЭ» в

«Хетафе» на выезде победил «Тардиенту» в 1/64 финала Кубка Испании со счетом 12:0.

У команды из пригорода Мадрида забивали Джон Патрик, Мэйсон Гринвуд (дубль), Энтони Лосано, Жорди Мартин, Оскар Родригес (хет-трик), Стефан Митрович, Домингос Дуарте, Хуан Латаса и Борха Майораль.

«Мальорка» в гостях победила «Бойро» — 4:0.

Хет-трик на счету Абдона Пратса, еще один гол забил Кайл Ларин.

Соперники «Хетафе» и «Мальорки» в следующем раунде определятся после жеребьевки.