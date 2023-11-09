Болельщики «Барселоны» смогут разместить свой прах на обновленном «Камп Ноу»

«Барселона» даст возможность болельщикам клуба за деньги разместить свой прах на «Камп Ноу», сообщили в пресс-службе команды.

После реконструкции на территории стадиона откроют мемориал на 26 600 урн, стоимость размещения праха — от 250 до 6000 евро, в зависимости от времени хранения. Для членов фанатского клуба каталонцев уже открыт ранний доступ к заказу услуги.

После 12 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.