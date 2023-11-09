«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2027 года
«Атлетико» объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Предыдущий контракт специалиста истекал летом 2024 года.
53-летний аргентинец возглавляет мадридцев с декабря 2011 года. С тех пор команда под его руководством провела 642 матчах — 380 побед, 145 ничьих и 117 поражений.
В этом сезоне ла лиги «Атлетико» набрал 25 очков и занимает 4-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|12
|10
|1
|1
|29-15
|31
|
2
|Реал
|12
|9
|2
|1
|23-8
|29
|
3
|Барселона
|12
|8
|3
|1
|24-12
|27
|
4
|Атлетико
|11
|8
|1
|2
|26-11
|25
|
5
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|21-14
|21
|
6
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|16-15
|20
|
7
|Р. Сосьедад
|12
|5
|4
|3
|20-15
|19
|
8
|Валенсия
|12
|5
|3
|4
|15-13
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|6
|2
|14-15
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|12
|5
|2
|5
|10-11
|17
|
11
|Хетафе
|12
|3
|6
|3
|14-16
|15
|
12
|Осасуна
|12
|4
|1
|7
|14-20
|13
|
13
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|17-21
|12
|
14
|Алавес
|12
|3
|3
|6
|10-16
|12
|
15
|Севилья
|11
|2
|5
|4
|17-16
|11
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|12
|1
|4
|7
|11-20
|7
|
19
|Гранада
|12
|1
|3
|8
|17-29
|6
|
20
|Альмерия
|12
|0
|3
|9
|14-32
|3
Результаты / календарь
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|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|- : -
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|- : -
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|7
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|7
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|10
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|9
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|10
|1
|4
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