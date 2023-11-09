«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2027 года

«Атлетико» объявил о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Предыдущий контракт специалиста истекал летом 2024 года.

53-летний аргентинец возглавляет мадридцев с декабря 2011 года. С тех пор команда под его руководством провела 642 матчах — 380 побед, 145 ничьих и 117 поражений.

В этом сезоне ла лиги «Атлетико» набрал 25 очков и занимает 4-е место.