Источник: Хави хочет вернуть Месси в «Барселону» после завершения контракта аргентинца с «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет вернуть нападающего Лионеля Месси в каталонскую команду, утверждает Sport.es.
Тренер обратился с такой просьбой к президенту клуба Жоану Лапорте.
Соглашение 35-летнего аргентинца с парижским клубом действует до 2023 года, в нем также прописана опция продления до 2024-го.
Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Лионель Месси — рекордсмен по количеству «Золотых мячей». Аргентинец является его семикратным обладателем.
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4
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12
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|0
|0
|0-0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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