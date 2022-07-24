Источник: Хави хочет вернуть Месси в «Барселону» после завершения контракта аргентинца с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет вернуть нападающего Лионеля Месси в каталонскую команду, утверждает Sport.es.

Тренер обратился с такой просьбой к президенту клуба Жоану Лапорте.

Соглашение 35-летнего аргентинца с парижским клубом действует до 2023 года, в нем также прописана опция продления до 2024-го.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Лионель Месси — рекордсмен по количеству «Золотых мячей». Аргентинец является его семикратным обладателем.