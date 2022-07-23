«Атлетико» готов расстаться с Гризманном ради покупки Криштиану Роналду
«Атлетико» готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном, утверждает The Times.
Футболист сборной Франции был предложен различным командам. В их число вошел и «ПСЖ», однако парижане отказались совершать трансфер.
Мадридская команда хочет попытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Для этого ей придется снизить расходы на зарплаты, и уже предпринята попытка сделать это за счет Гризманна.
В прошедшем сезоне-2021/22 Гризманн защищал цвета «Атлетико» на правах аренды, его права принадлежат «Барселоне».
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|Барселона
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
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|0-0
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
|0
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11
|Сельта
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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