«Атлетико» готов расстаться с Гризманном ради покупки Криштиану Роналду

«Атлетико» готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном, утверждает The Times.

Футболист сборной Франции был предложен различным командам. В их число вошел и «ПСЖ», однако парижане отказались совершать трансфер.

Мадридская команда хочет попытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Для этого ей придется снизить расходы на зарплаты, и уже предпринята попытка сделать это за счет Гризманна.

В прошедшем сезоне-2021/22 Гризманн защищал цвета «Атлетико» на правах аренды, его права принадлежат «Барселоне».