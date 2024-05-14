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Сегодня, 21:30

«Жирона» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Жирона» и «Вильярреал» сыграют 14 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Жироны» Кристиан Португес.
Кристиан Португес.
Фото Reuters

«Жирона» на домашнем стадионе «Монтиливи» сыграет с «Вильярреалом» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу 14 мая. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Жирона» — «Вильярреал» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 21.55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Жирона» с главным тренером Мичелом располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги с 75 баллами. «Вильярреал» под руководством Марселино Гарсии Тораля набрал 48 очков и идет на девятой строчке. «Жирона» выступит в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.

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Футбол
ФК Вильярреал
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
4
 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
9
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
17
 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.05 22:30
Реал – Алавес
 - : -
14.05 23:00
Жирона – Вильярреал
 - : -
15.05 20:30
Р. Вальекано – Гранада
 - : -
15.05 20:30
Севилья – Кадис
 - : -
15.05 23:00
Сельта – Атлетик
 - : -
15.05 23:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
16.05 20:30
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
16.05 22:30
Альмерия – Барселона
 - : -
16.05 23:00
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 26 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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