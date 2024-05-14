«Жирона» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Жирона» на домашнем стадионе «Монтиливи» сыграет с «Вильярреалом» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу 14 мая. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Видеотрансляция матча «Жирона» — «Вильярреал» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 21.55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».
«Жирона» с главным тренером Мичелом располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги с 75 баллами. «Вильярреал» под руководством Марселино Гарсии Тораля набрал 48 очков и идет на девятой строчке. «Жирона» выступит в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Р. Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27-43
|35
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|- : -
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|- : -
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6