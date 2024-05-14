«Жирона» на домашнем стадионе «Монтиливи» сыграет с «Вильярреалом» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу 14 мая. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Жирона» — «Вильярреал» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 21.55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Жирона» с главным тренером Мичелом располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги с 75 баллами. «Вильярреал» под руководством Марселино Гарсии Тораля набрал 48 очков и идет на девятой строчке. «Жирона» выступит в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.

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