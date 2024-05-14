Relevo: «Реал» не будет продлевать контракт с Модричем
Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет команду в конце сезона, сообщает Relevo.
По информации источника, в клубе хотят сделать ставку на более молодых футболистов. Утверждается, что в «Реале» считают 19-летнего Арду Гюлера долгосрочной заменой Модричу. Контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» истекает летом этого года.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хавбек провел 43 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Р. Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27-43
|35
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|- : -
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|- : -
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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