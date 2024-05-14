Relevo: «Реал» не будет продлевать контракт с Модричем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет команду в конце сезона, сообщает Relevo.

По информации источника, в клубе хотят сделать ставку на более молодых футболистов. Утверждается, что в «Реале» считают 19-летнего Арду Гюлера долгосрочной заменой Модричу. Контракт 38-летнего хорвата с «Реалом» истекает летом этого года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне хавбек провел 43 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.