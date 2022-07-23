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Сегодня, 21:00

СМИ: Криштиану Роналду готов перейти в «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов перейти в «Атлетико», сообщает Daily Mail.

37-летний португалец стремится перейти в клуб, который будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

Он заинтересован в трансфере в «Атлетико» и готов снизить требования по зарплате, однако мадридцам придется продать одного из дорогостоящих игроков, чтобы позволить себе эту сделку.

Еще одним препятствием является то, что болельщики «матрасников» выступают против перехода Роналду, так как в прошлом он выступал за «Реал».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он играл за команду с 2003 по 2009 год, после чего перешел в «Реал». В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Роналду в 30 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Криштиану Роналду
ФК Атлетико
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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