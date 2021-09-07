«Бетис» постарается вернуть Себальоса в январе

Полузащитник «Реала» Дани Себальос входит в сферу интересов «Бетиса». Минувшим летом клуб из Севильи пытался подписать 25-летнего хавбека, но сливочные его не отпустили, сообщает Mundo Deportivo.

Зимой севильский клуб снова попытается вернуть игрока в свои ряды.

Себальос является воспитанником «Бетиса», который он покинул летом 2017 года. В настоящее время футболист восстанавливается после травмы, которую получил на Олимпиаде.