Игрок «Барселоны» может продолжить карьеру в РПЛ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник Алекс Кольядо может продолжить карьеру в России. Также по его словам, 22-летний футболист может быть арендован одним из клубов Турции.

«Он необыкновенный парень, у него талант, как у Рикарда Пуча, — цитирует Лапорту Marca. - Мы хотели отдать его в «Брюгге», потому что пока его время не пришло. Однако «Брюгге» захотел право обязательного выкупа. Поэтому Кольядо отказался, он хочет добиться успеха в «Барселоне». Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты».

В минувшем сезоне Кольядо провел за резервную команду «Барселоны» 22 матча, в которых забил 8 мячей.