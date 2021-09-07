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Юмтити согласился на снижение зарплаты в «Барселоне»

19:00
Самюэль Юмтити. Фото Instagram
Самюэль Юмтити. Фото Instagram
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити согласился на уменьшение зарплаты, понимая финансовые проблемы клуба. Также он хочет доказать, что готов на многое ради клуба, за который хочет играть, утверждает Marca.

Ранее на уступки «Барселоне» пошли защитники Жерар Пике, Жорди Альба и Серджи Роберто, а также хавбек Серхио Бускетс.

Зарплата 27-летнего Умтити составляет 8-9 млн евро.

Летом каталонский клуб активно пытался расстаться с игроком, которого был даже готов отпустить бесплатно.

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Иван Шитик все материалы автора

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