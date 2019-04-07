"Бетис" обыграл "Вильярреал" благодаря дублю Ло Сельсо

"Бетис" победил "Вильярреал" в матче 31-го тура чемпионата Испании (2:1). Дублем отметился полузащитник Джовани Ло Сельсо.

"Бетис" набрал 43 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Вильярреал" с 30 баллами расположился на 18-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

"Бетис" - "Вильярреал" - 2:1 (1:1)

Голы: Ло Сельсо, 11 (1:0). Фунес Мори, 13 (1:1). Ло Сельсо, 63 (2:1).

Нереализованный пенальти: Касорла, 89 (вратарь)

"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Феддаль, Манди, Эмерсон, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 67), Виллиам Карвалью, Ло Сельсо (Фирпо, 73), Тельо, Хесе (Хави Гарсия, 80).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера (Касерес, 28), Марио Гаспар, Виктор Руис, Фунес Мори, Касорла, Иборра, Морланес (Морено, 73), Чиквуэзе (Бакка, 64), Педраса, Токо-Экамби.

Предупреждения: Чиквуэзе, 20. Виктор Руис, 35. Хесе, 45+1. Касерес, 52. Феддаль, 79. Марио Гаспар, 90+3. Виллиам Карвалью, 90+5. Тельо, 90+6.

Судья: Эстрада Фернандес.

7 апреля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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