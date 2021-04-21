«Бетис» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетиком»
«Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в домашнем матче 31-го тура ла лиги.
Хозяева играли в меньшинстве с 11-й минуты первого тайма. За грубую игру красную карточку получил Набиль Фекир.
После 31 тура чемпионата Испании «Бетис» (49) занимает 5-е место в турнирной таблице, «Атлетик» (38) располагается на 11-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
31-й тур
«Бетис» — «Атлетик» — 0:0
«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Миранда, Эмерсон, Каналес (Акуоку, 87), Фекир, Родригес, Тельо (Лайнес, 66), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 65), Руибаль (Гуардадо, 78).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Лекуэ, Нуньес, Весга (Рауль Гарсия, 62), Сансет (Лопес, 62), Венседор, Беренгер (Иньяки Уильямс, 82), Вильялибре, Морсильо (Ибаи Гомес, 68).
Предупреждения: Де Маркос, 43. Родригес, 55. Гуардадо, 82. Браво, 88. Нуньес, 90+5.
Удаление: Фекир, 11.
Судья: Медье Хименес (Испания).
21 апреля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
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