«Бетис» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетиком»

«Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в домашнем матче 31-го тура ла лиги.

Хозяева играли в меньшинстве с 11-й минуты первого тайма. За грубую игру красную карточку получил Набиль Фекир.

После 31 тура чемпионата Испании «Бетис» (49) занимает 5-е место в турнирной таблице, «Атлетик» (38) располагается на 11-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

31-й тур

«Бетис» — «Атлетик» — 0:0

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Миранда, Эмерсон, Каналес (Акуоку, 87), Фекир, Родригес, Тельо (Лайнес, 66), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 65), Руибаль (Гуардадо, 78).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Лекуэ, Нуньес, Весга (Рауль Гарсия, 62), Сансет (Лопес, 62), Венседор, Беренгер (Иньяки Уильямс, 82), Вильялибре, Морсильо (Ибаи Гомес, 68).

Предупреждения: Де Маркос, 43. Родригес, 55. Гуардадо, 82. Браво, 88. Нуньес, 90+5.

Удаление: Фекир, 11.

Судья: Медье Хименес (Испания).

21 апреля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».