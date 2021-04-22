«Алавес» переиграл «Вильярреал», «Эльче» и «Вальядолид» поделили очки

«Алавес» выиграл у «Вильярреала» в 31-м туре чемпионата Испаниии (2:1). Хозяева в начале встречи вышли вперед. Гостям удалось отыграться после перерыва благодаря голу Пако Алькасера. Победный мяч забил на 80-й минуте Мендес.

В другой встрече «Эльче» и «Вальядолид» сыграли вничью (1:1). Голами отметились Фидель Чавес де ла Торре и Лукас Оласа.

Чемпионат Испании

31-й тур

«Алавес» — «Вильярреал» — 2:1 (1:0)

Голы: Хоселу, 17 (1:0). Пако Алькасер, 50 (1:1). Мендес, 80 (2:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Агиррегабирия, Томас Пина, Батталья, Хоселу (Дейверсон, 90), Лукас (Понс, 58), Риоха (Мендес, 58), Хота (Пеллистри, 79).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар (Пенья, 84), Фунес Мори, Педраса, Парехо (Коклен, 71), Капуэ (Ниньо, 84), Тригерос, Пако Алькасер (Пино, 84), Х.Морено, Чиквуэзе (Мойсес Гомес, 71).

Предупреждения: Педраса, 63. Гарсия, 69. Мендес, 74.

Судья: Кордеро Вега.

21 апреля. Витория. Стадион «Мендисорроса».

«Эльче» — «Вальядолид» — 1:1 (1:0)

Голы: Фидель, 22 (1:0). Оласа, 86 (1:1).

«Эльче»: Гассанига, Барраган, Верду, Кальво, Хосема (Мохика, 60), Марконе, Гути (Луисми, 83), Фидель (Хосан, 83), Пере Милья (Ригони, 73), Бойе, Тете Моренте (Родригес, 73).

«Вальядолид»: Масип, Оласа, Янко (Л.Перес, 76), Бруно Гонсалес, Фернандес, Алькарас, Меса (Мичел, 64), Орельяна (Жоау Филипе, 64), Оскар Плано (Эрвиас, 76), Кодро (Маркос Андре, 64), Гвардьола.

Предупреждения: Кодро, 12. Пере Милья, 26. Марконе, 37. Фернандес, 52. Янко, 67. Кальво, 72. Верду, 84. Ригони, 90+2.

Судья: Санчес Мартинес.

21 апреля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».