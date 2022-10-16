Голы Карвалью и Иглесиаса помогли «Бетису» обыграть «Альмерию»

«Бетис» на домашнем поле обыграл «Альмерия» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе команды из Севильи отметились Вильям Карвалью, оформивший дубль, и Борха Иглесиас.

За гостей единственный гол забил Эль Билаль Туре.

«Бетис» набрал 19 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» находится на 18-й позиции (7 очков).