Бензема вышел на чистое 4-е место по голам за «Реал» в чемпионате Испании
В рамках 29-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Эйбар» (2:0). В этой встрече голом отметился нападающий мадридцев Карим Бензема.
Француз вышел на чистое четвертое место по голам в ла лиге в истории «Реала», обойдя Сантильяну. На его счету теперь 187 мячей.
Больше Бензема забили лишь Альфредо Ди Стефано (216), Рауль (228) и Криштиану Роналду (311).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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