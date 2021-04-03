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Бензема вышел на чистое 4-е место по голам за «Реал» в чемпионате Испании

20:30
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В рамках 29-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Эйбар» (2:0). В этой встрече голом отметился нападающий мадридцев Карим Бензема.

Француз вышел на чистое четвертое место по голам в ла лиге в истории «Реала», обойдя Сантильяну. На его счету теперь 187 мячей.

Больше Бензема забили лишь Альфредо Ди Стефано (216), Рауль (228) и Криштиану Роналду (311).

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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