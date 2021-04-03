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«Реал» одержал победу в матче с «Эйбаром»

19:12
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«Реал» победил «Эйбар» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Марко Асенсио и Карим Бензема. «Реал» набрал 63 очка и занимает второе место в ла лиге. У лидирующего «Атлетико» 66 очков и матч в запасе. «Эйбар» на 19-й позиции — 23 очка.

Чемпионат Испании. Ла лига

29-й тур

«Реал» — «Эйбар» — 2:0 (1:0)

Голы: Асенсио, 41 (1:0). Бензема, 73 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Серхио Аррибас, 68), Начо, Менди, Эдер Милитау, Модрич (Кроос, 61), Иско (Винисиус Жуниор, 68), Каземиру, Бензема (Диас, 80), Васкес, Асенсио (Родригу, 61).

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Рафа Суариш (Хосе Анхель, 81), Диоп (Родригес, 76), Альварес, Гарсия (Серхио Энрич, 61), Посо, Педро Леон (Атиенса, 76), Кике Гарсия, Хиль (Инуи, 46).

Предупреждения: Хиль, 20. Посо, 90+4.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

3 апреля. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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