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«Осасуна» и «Хетафе» сыграли вничью

21:24
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«Осасуна» принимала «Хетафе» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

29-й тур

«Осасуна» — «Хетафе» — 0:0

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер (Брашанац, 56), Р.Гарсия (Лопес, 77), Торро, Кальери (Торрес, 62), Барха (Авила, 77), Гальего (Будимир, 62).

«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Оливера, Шакла (Эчейта, 85), Иглесиас, Тимор (Кубо, 81), Арамбарри, Аленья (Абдулаи, 85), Кукурелья (Чема, 90+3), Мата.

Предупреждения: Шакла, 2. Ойер, 46. Кукурелья, 49. Дав.Гарсия, 68. Мата, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

3 апреля. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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