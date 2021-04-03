«Осасуна» и «Хетафе» сыграли вничью
«Осасуна» принимала «Хетафе» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
29-й тур
«Осасуна» — «Хетафе» — 0:0
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер (Брашанац, 56), Р.Гарсия (Лопес, 77), Торро, Кальери (Торрес, 62), Барха (Авила, 77), Гальего (Будимир, 62).
«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Оливера, Шакла (Эчейта, 85), Иглесиас, Тимор (Кубо, 81), Арамбарри, Аленья (Абдулаи, 85), Кукурелья (Чема, 90+3), Мата.
Предупреждения: Шакла, 2. Ойер, 46. Кукурелья, 49. Дав.Гарсия, 68. Мата, 90+3.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
3 апреля. Памплона. Стадион «Эль Садар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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