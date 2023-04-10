Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии

Форвард «Реала» Карим Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии, сообщает Marca, это одно из условий предложенного ему контракта от клуба из этой страны.

По данным источника, сам футболист хочет еще год поиграть за мадридский клуб, после чего переехать в Саудовскую Аравию.

В этом сезоне ла лиги Бензема участвовал в 18 матчах, забив 14 голов и сделав три результативные передачи. Француз выступает за мадридскую команду с июля 2009 года.