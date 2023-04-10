Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии
Форвард «Реала» Карим Бензема может открыть свою академию в Саудовской Аравии, сообщает Marca, это одно из условий предложенного ему контракта от клуба из этой страны.
По данным источника, сам футболист хочет еще год поиграть за мадридский клуб, после чего переехать в Саудовскую Аравию.
В этом сезоне ла лиги Бензема участвовал в 18 матчах, забив 14 голов и сделав три результативные передачи. Француз выступает за мадридскую команду с июля 2009 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|2 : 1
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|1 : 2
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|2 : 0
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 3
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|3 : 3
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|0 : 2
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 1
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|1 : 2
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
Новости