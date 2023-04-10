Симеоне надеется, что «Атлетико» завершит сезон ла лиги вторым

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил шансы своей команды финишировать на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Нам нужна поддержка. Команда будет бороться до конца, а дальше будет видно. Впереди еще десять туров, на кону много очков», — цитирует специалиста Marca.

После 28 туров ла лиги «Атлетико» набрал 57 баллов и занимает третье место, отставание от «Реала» — 2 очка.