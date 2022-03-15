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Сегодня, 16:46

Бензема и Менди могут пропустить класико

Читать «СЭ» в

Футболисты мадридского «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди могут не сыграть в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Как сообщает Marca, 16 марта форвард «сливочных» пройдет МРТ. Тем не менее, его участие в матче маловероятно. Бензема получил травму икроножной мышцы в матче 28-го тура ла лиги против «Мальорки».

Сообщается, что ситуация прояснится в ближайшие 48 часов.

Класико состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23.00 мск.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/03/15/62307d4146163f06668b45ab.html
Карим Бензема
ФК Барселона
ФК Реал
Ферлан Менди
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
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