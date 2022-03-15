Бензема и Менди могут пропустить класико

Футболисты мадридского «Реала» Карим Бензема и Ферлан Менди могут не сыграть в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Как сообщает Marca, 16 марта форвард «сливочных» пройдет МРТ. Тем не менее, его участие в матче маловероятно. Бензема получил травму икроножной мышцы в матче 28-го тура ла лиги против «Мальорки».

Сообщается, что ситуация прояснится в ближайшие 48 часов.

Класико состоится 20 марта в Мадриде, начало — в 23.00 мск.