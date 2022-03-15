«Барселона» заинтересована в покупке Рубена Невеша

«Барселона» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает Beteve.

По данным издания, каталонский клуб считает, что хавбек может стать альтернативной заменой Серхио Бускетсу. Невеша хочет видеть в команде президент клуба Жоан Лапорта. Стоимость игрока — 50 миллионов евро. Это может стать проблемой для сине-гранатовых.

В этом сезоне 25-летний футболист отметился 4 голами и 2 голевыми передачами в 27 встречах.