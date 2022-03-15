Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:05

«Барселона» заинтересована в покупке Рубена Невеша

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Барселона» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает Beteve.

По данным издания, каталонский клуб считает, что хавбек может стать альтернативной заменой Серхио Бускетсу. Невеша хочет видеть в команде президент клуба Жоан Лапорта. Стоимость игрока — 50 миллионов евро. Это может стать проблемой для сине-гранатовых.

В этом сезоне 25-летний футболист отметился 4 голами и 2 голевыми передачами в 27 встречах.

ФК Барселона
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» может стать основным претендентом на Холанна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости