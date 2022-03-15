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Сегодня, 16:56

Мазрауи решил перейти в «Барселону» и отклонил предложения «Баварии» и «Боруссии»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи собирается отклонить предложения «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

По информации Sport1, немецкие команды были заинтересованы в подписании защитника, но он решил перейти «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов предложить 24-летнему марокканцу зарплату в размере около 4 миллионов евро и контракт до 2026 года. С учетом всех бонусов данная сумма может вырасти до 5 миллионов в год.

Соглашение Мазрауи с «Аяксом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за нидерландский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/03/sticht-barca-bayern-und-bvb-bei-ajax-star-mazraoui-erneut-aus
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