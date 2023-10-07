Беллингем обогнал Роналду по «гол+пас» за 10 матчей за «Реал» во всех турнирах

Полузащитник «Реала» отметился голами на 9-й и 54-й минутах матча с «Осасуной». Это его 7-й и 8-й голы в чемпионате Испании.

Экс-форвард мадридцев Криштиану Роналду забивал 7 голов в составе клуба за такой же период в 2009 году.

За первые 10 матчей за «Реал» во всех турнирах Беллингем опережает португальца по результативным действиям. У испанца 10 голов и 3 ассиста, у форварда 10 забитых мячей и 1 голевая передача.

«Реал» обыграл «Осасуну» в этой встрече со счетом 4:0.

«Реал» с 24 очками поднялся на первое место в ла лиге. «Осасуна» (10 очков) идет на десятой строчке в турнирной таблице.