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Дубль Беллингема принес «Реалу» разгромную победу над «Осасуной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото ФК «Реал»

«Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» в матче 9-го тура испанской ла лиги — 4:0.

Победу мадридцам принес дубль Джуда Беллингема. 20-летний англичанин отличился на 9-й и 54-й минутах. Еще по голу забили Винисиус Жуниор (65-я минута) и Хоселу (70-я).

«Реал» с 24 очками поднялся на первое место в ла лиге. «Осасуна» (10 очков) идет на десятой строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
07 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:0
Осасуна

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
15
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 3 : 0
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 0 : 1
7.10 17:15
Реал – Осасуна
 4 : 0
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 - : -
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Сельта – Хетафе
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8.10 22:00
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Атлетико

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Вильярреал

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