Дубль Беллингема принес «Реалу» разгромную победу над «Осасуной»

«Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» в матче 9-го тура испанской ла лиги — 4:0.

Победу мадридцам принес дубль Джуда Беллингема. 20-летний англичанин отличился на 9-й и 54-й минутах. Еще по голу забили Винисиус Жуниор (65-я минута) и Хоселу (70-я).

«Реал» с 24 очками поднялся на первое место в ла лиге. «Осасуна» (10 очков) идет на десятой строчке в турнирной таблице.