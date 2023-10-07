Анчелотти: «Реал» всегда хорошо играет в футбол»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, в хороший ли футбол играет его команда.

«Реал» всегда хорошо играет в футбол, но это зависит от того, что понимать под хорошей игрой. Сегодня мы хорошо играли как с мячом, так и без него. Чуамени провел отличную игру на позиции центрального защитника. После матча с «Атлетико» мы значительно улучшились. Критика нам помогла. Так что спасибо вам за критику», — приводит Marca слова Анчелотти.

7 октября «Реал» на своем поле разгромил «Осасуну» в рамках 9-го тура ла лиги (4:0). Команда Анчелотти с 24 очками поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 21 октября «Реал» на выезде сыграет против «Севильи».