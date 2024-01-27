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Судейство

27 января, 23:00

«Барселона» — «Вильярреал»: пенальти в пользу каталонцев правильно отменен. Но они снова скажут о заговоре

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Барселона» — «Вильярреал»: пенальти в пользу каталонцев правильно отменен.
Фото Скриншот трансляции

На 90+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» (3:5) после вмешательства видеоарбитра Сантьяго Хайме Латре судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади гостей, иначе оценил случившееся и правильно отменил свое первоначальное решение. В итоге полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья не был наказан 11-метровым ударом, а каталонцы при счете 3:3 лишились возможности выйти вперед.

В том моменте после удара Илкая Гюндогана мяч полетел в направлении Комесаньи, тот развернулся, оказался спиной к мячу, но он угодил футболисту гостей в руку. Рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении. Конечно, на это обратил внимание ВАР Хайме Латре и позвал Мунуэру Монтеро к монитору.

Безусловно, решение судей вызвало недовольство тренеров «Барселоны» (Хави крикнул в камеру: «Позор») и их болельщиков и, конечно, будет еще обсуждаться фанатами сине-гранатовых, которые наверняка и в этом случае прибегнут к теории заговора. Но в данной ситуации рефери поступили правильно.

Илкай Гюндоган и&nbsp;Хорхе Куэнка. «Барселона» уступила «Вильярреалу», каталонцы отыгрались с 0:2, но пропустили три гола в концовке

ФК Барселона
ФК Вильярреал
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«Барселона» уступила «Вильярреалу», каталонцы отыгрались с 0:2, но пропустили три гола в концовке

Хави крикнул «позор» в камеру после решения ВАР в концовке матча «Барселона» — «Вильярреал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Реал

 14
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Жирона

 14
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Атлетико

 13
П
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Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

Жирона

 7
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Вильярреал

 6
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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 14 2 1
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Хетафе

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