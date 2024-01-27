«Барселона» — «Вильярреал»: пенальти в пользу каталонцев правильно отменен. Но они снова скажут о заговоре
На 90+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» (3:5) после вмешательства видеоарбитра Сантьяго Хайме Латре судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади гостей, иначе оценил случившееся и правильно отменил свое первоначальное решение. В итоге полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья не был наказан 11-метровым ударом, а каталонцы при счете 3:3 лишились возможности выйти вперед.
В том моменте после удара Илкая Гюндогана мяч полетел в направлении Комесаньи, тот развернулся, оказался спиной к мячу, но он угодил футболисту гостей в руку. Рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении. Конечно, на это обратил внимание ВАР Хайме Латре и позвал Мунуэру Монтеро к монитору.
Безусловно, решение судей вызвало недовольство тренеров «Барселоны» (Хави крикнул в камеру: «Позор») и их болельщиков и, конечно, будет еще обсуждаться фанатами сине-гранатовых, которые наверняка и в этом случае прибегнут к теории заговора. Но в данной ситуации рефери поступили правильно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
2
|Жирона
|21
|16
|4
|1
|51-25
|52
|
3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
|
4
|Атлетик
|21
|12
|5
|4
|38-21
|41
|
5
|Атлетико
|20
|13
|2
|5
|40-23
|41
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Валенсия
|21
|9
|5
|7
|27-24
|32
|
8
|Бетис
|21
|7
|10
|4
|24-24
|31
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
11
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
12
|Осасуна
|20
|7
|4
|9
|25-31
|25
|
13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|21
|3
|7
|11
|26-35
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|21
|2
|5
|14
|22-42
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
|26.01
|23:00
|
Альмерия – Алавес
|0 : 3
|27.01
|16:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.01
|18:15
|
Лас-Пальмас – Реал
|1 : 2
|27.01
|20:30
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 5
|27.01
|23:00
|
Мальорка – Бетис
|- : -
|28.01
|16:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|28.01
|18:15
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|28.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|29.01
|23:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|13
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3