«Барселона» — «Вильярреал»: пенальти в пользу каталонцев правильно отменен. Но они снова скажут о заговоре

На 90+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал» (3:5) после вмешательства видеоарбитра Сантьяго Хайме Латре судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро посмотрел видеозапись эпизода в штрафной площади гостей, иначе оценил случившееся и правильно отменил свое первоначальное решение. В итоге полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья не был наказан 11-метровым ударом, а каталонцы при счете 3:3 лишились возможности выйти вперед.

В том моменте после удара Илкая Гюндогана мяч полетел в направлении Комесаньи, тот развернулся, оказался спиной к мячу, но он угодил футболисту гостей в руку. Рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении. Конечно, на это обратил внимание ВАР Хайме Латре и позвал Мунуэру Монтеро к монитору.

Безусловно, решение судей вызвало недовольство тренеров «Барселоны» (Хави крикнул в камеру: «Позор») и их болельщиков и, конечно, будет еще обсуждаться фанатами сине-гранатовых, которые наверняка и в этом случае прибегнут к теории заговора. Но в данной ситуации рефери поступили правильно.