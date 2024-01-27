Хави крикнул «позор» в камеру после решения ВАР в концовке матча «Барселона» — «Вильярреал»

Главный тренер «Барселоны» раскритиковал действия арбитра в домашнем матче с «Вильярреалом» (3:5) в 22-м туре ла лиги.

На 90+2-й минуте при счете 3:3 арбитр Хосе Луис Монтеро указал на точку после игры рукой полузащитника гостей Сантьяго Комесаньи. После вмешательства ВАР главный судья матча поменял решение, чем вызвал недовольство Хави и его штаба.

Главный тренер каталонцев посмотрел в камеру и прокричал: «Это позор, это просто позор».

Позже «Вильярреал» забил в ворота «Барсы» два гола — на 90+9-й и 90+12-й минутах.

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