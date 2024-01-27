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«Барселона» уступила «Вильярреалу», каталонцы отыгрались с 0:2, но пропустили три гола в концовке

«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив три гола в концовке
Руслан Минаев
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Илкай Гюндоган и Хорхе Куэнка.
Фото Reuters

«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу» в матче 22-го тура ла лиги — 3:5.

Гости забили по одному голу в концовке первого и в начале второго таймов. У «желтой субмарины» отметились — Жерар Морено и Ильяс Ахомаш.

Каталонцы забили три мяча с 60-й по 71-ю минуту. За хозяев забивали Илкай Гюндоган, Педри и Эрик Байи (автогол).

В концовке матча «Вильярреал» сравнял счет в матче благодаря голу Гонсалу Гедеша, а на 90+9-й минуте удар Александера Сорлота принес гостям победу. Точку в игре поставил Хосе Моралес, забив пятый гол «Вильярреала».

Команда Хави с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Вильярреала» — 23 очка и 14-я строчка таблицы чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 22-й тур
27 янв, 20:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:5
Вильярреал

ФК Барселона
ФК Вильярреал
3
12
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«Реал» вырвал победу над «Лас-Пальмасом» и вернул себе лидерство в ла лиге
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
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 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
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Лас-Пальмас – Реал
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Барселона – Вильярреал
 3 : 5
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