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Сегодня, 16:16

«Барселона» ведет переговоры с Дембеле о продлении контракта

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» возобновила переговоры по новому контракту с нападающим Усманом Дембеле. Инициатива исходила от главного тренера каталонского клуба Хави, информирует Marca.

Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Сообщается, что сторона футболиста согласилась выслушать новое предложение «Барселоны» и проведет встречу с руководством клуба в ближайшие недели.

24-летний нападающий выступает за каталонскую команду с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 Дембеле забил два гола и отдал девять результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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24%

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22%

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15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Матч завершен

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25%

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1X

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Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
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Усман Дембеле

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Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

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