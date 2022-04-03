«Барселона» ведет переговоры с Дембеле о продлении контракта

«Барселона» возобновила переговоры по новому контракту с нападающим Усманом Дембеле. Инициатива исходила от главного тренера каталонского клуба Хави, информирует Marca.

Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Сообщается, что сторона футболиста согласилась выслушать новое предложение «Барселоны» и проведет встречу с руководством клуба в ближайшие недели.

24-летний нападающий выступает за каталонскую команду с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 Дембеле забил два гола и отдал девять результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах.