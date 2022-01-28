«Барселона» сможет выкупить Адаму Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро

«Барселона» в ближайшее время оформит аренду нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 26-летний испанец пройдет медосмотр, после которого присоединится к каталонцам на правах аренды. У «Барселоны» будет право выкупа футболиста за 30 миллионов евро, сине-гранатовые уже согласовали с игроком предварительный контракт на 5 лет на случай, если примут решение выкупить его.

Adama Traor? day in Barcelona. He's back in Spain in order to undergo medical and sign as Bar?a player on loan with buy option [€ 30m] from Wolves ??? #FCB



Adama and Bar?a have also agreed a pre-contract for five years in case FCB will decide to buy him on a permanent in June. pic.twitter.com/QXId9JJjzZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022

В сезоне-2021/22 Траоре провел 23 матча за «Вулверхэмптон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.