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Сегодня, 10:37

«Барселона» сможет выкупить Адаму Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент

«Барселона» в ближайшее время оформит аренду нападающего «Вулверхэмптона» Адамы Траоре до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 26-летний испанец пройдет медосмотр, после которого присоединится к каталонцам на правах аренды. У «Барселоны» будет право выкупа футболиста за 30 миллионов евро, сине-гранатовые уже согласовали с игроком предварительный контракт на 5 лет на случай, если примут решение выкупить его.

В сезоне-2021/22 Траоре провел 23 матча за «Вулверхэмптон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Футбол
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
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Сельта – Осасуна
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19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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16.02 21:00
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