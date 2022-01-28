Бывший спортивный директор «Барселоны» оценил работу Бартомеу в каталонском клубе

Бывший спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета рассказал, что думает о работе экс-президента Жозепа Бартомеу в каталонском клубе.

«Когда я был в клубе, у меня не складывалось впечатление, что дела идут плохо. Мы шли своим путем, шли быстрее и быстрее.

Если мы не попадем в Лигу чемпионов, мы продаем футболистов. Но я считаю, это нормально. У меня никогда не было ощущения, что я нахожусь в хаотичном экономическом кризисе. Когда была система Бартомеу, мы выиграли Лигу чемпионов и ла лигу», — цитирует Субисаррету Marca.

После 21 тура ла лиги «Барселона» идет на 5-м месте турнирной таблицы, набрав 35 очков.