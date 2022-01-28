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Сегодня, 11:49

Бывший спортивный директор «Барселоны» оценил работу Бартомеу в каталонском клубе

Бывший спортивный директор «Барселоны» признался, что был удовлетворен работой Бартомеу
Виктория Кравченко

Бывший спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета рассказал, что думает о работе экс-президента Жозепа Бартомеу в каталонском клубе.

«Когда я был в клубе, у меня не складывалось впечатление, что дела идут плохо. Мы шли своим путем, шли быстрее и быстрее.

Если мы не попадем в Лигу чемпионов, мы продаем футболистов. Но я считаю, это нормально. У меня никогда не было ощущения, что я нахожусь в хаотичном экономическом кризисе. Когда была система Бартомеу, мы выиграли Лигу чемпионов и ла лигу», — цитирует Субисаррету Marca.

После 21 тура ла лиги «Барселона» идет на 5-м месте турнирной таблицы, набрав 35 очков.

Жозеп Бартомеу
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1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

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