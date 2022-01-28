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Сегодня, 01:21

Перес договорился о передаче 20 процентов прав на «Сантьяго Бернабеу» на 25 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
Проект обновленного «Сантьяго Бернабеу».
Фото Twitter

Президент «Реала» Флорентино Перес заключил соглашение с компанией Legends, специализирующейся на эксплуатации спортивных объектов, которая принадлежит фонду Sixth Street. Как сообщает Vozpopuli, соглашение будет сроком на 25 лет, в течение которых американская компания сможет участвовать в проекте благодаря своим маркетинговым акциям.

Legends будет получать 20 процентов от прибыли «Сантьяго Бернабеу» в случае выполнения обещаний дохода Реалу. Американская компания пообещала глобальный доход в размере около 400-440 миллионов евро в год за счет маркетинга на стадионе. До пандемии коронавируса клуб зарабатывал в год на своем стадионе около 150 миллионов евро.

«Реал» занял около 1 миллиарда евро, включая проценты, чтобы провести реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», и должен выплатить их в течение 25-30 лет.

Американская компания Legends принадлежит фонду венчурного капитала Sixth Street, которому также принадлежат 20 прцоентов акций клуба НБА «Сан-Антонио».

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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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