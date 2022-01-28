Перес договорился о передаче 20 процентов прав на «Сантьяго Бернабеу» на 25 лет

Президент «Реала» Флорентино Перес заключил соглашение с компанией Legends, специализирующейся на эксплуатации спортивных объектов, которая принадлежит фонду Sixth Street. Как сообщает Vozpopuli, соглашение будет сроком на 25 лет, в течение которых американская компания сможет участвовать в проекте благодаря своим маркетинговым акциям.

Legends будет получать 20 процентов от прибыли «Сантьяго Бернабеу» в случае выполнения обещаний дохода Реалу. Американская компания пообещала глобальный доход в размере около 400-440 миллионов евро в год за счет маркетинга на стадионе. До пандемии коронавируса клуб зарабатывал в год на своем стадионе около 150 миллионов евро.

«Реал» занял около 1 миллиарда евро, включая проценты, чтобы провести реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», и должен выплатить их в течение 25-30 лет.

Американская компания Legends принадлежит фонду венчурного капитала Sixth Street, которому также принадлежат 20 прцоентов акций клуба НБА «Сан-Антонио».