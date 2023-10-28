«Барселона» — «Реал»: Гюндоган открыл счет на 6-й минуте матча

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган забил на 6-й минуте матча 11-го тура ла лиги против «Реала» — 1:0.

Защитник мадридцев Давид Алаба ошибся и мяч перехватил Гюндоган. Илкай вышел один на один и с близкого расстояния поразил ворота «Реала».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Реал».