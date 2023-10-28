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Сегодня, 17:04

«Альмерия» проиграла «Лас-Пальмасу» в домашнем матче примеры

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«Альмерия» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2).

Хозяева, которые с 3 очками занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице ла лиги, потерпели третье поражение подряд.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 15:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:2
Лас-Пальмас

ФК Альмерия
ФК Лас-Пальмас
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
2
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
12
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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38 тур
27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 1 : 2
28.10 17:15
Барселона – Реал
 - : -
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 - : -
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
 - : -
29.10 18:15
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
29.10 20:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
29.10 23:00
Атлетико – Алавес
 - : -
30.10 23:00
Гранада – Вильярреал
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 7 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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