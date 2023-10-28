«Альмерия» проиграла «Лас-Пальмасу» в домашнем матче примеры

Читать «СЭ» в

«Альмерия» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2).

Хозяева, которые с 3 очками занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице ла лиги, потерпели третье поражение подряд.