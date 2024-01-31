«Барселона»: расписание матчей в феврале

«Барселона» проведет пять матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Испании по футболу, а еще одна состоится в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Барселона» тренера Хави с 44 очками идет на третьей строчке в турнирной таблице ла лиги после 21 тура.

Расписание матчей «Барселоны» в феврале 2024 года

3 февраля. 20:30. Ла лига. «Алавес» — «Барселона»

11 февраля. 23:00. Ла лига. «Барселона» — «Гранада»

17 февраля. 20:30. Ла лига. «Сельта» — «Барселона»

21 февраля. 23:00. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Наполи» — «Барселона»

24 февраля. 18:15. Ла лига. «Барселона» — «Хетафе»

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