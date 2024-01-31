Гути — о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Он думал о себе, а не о «Барсе»

Бывший полузащитник «Реала» Гути прокомментировал новость об уходе Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Он отметил, что не понимает решения, которое принял 44-летний специалист.

«Мне кажется, он думал о себе, а не о «Барсе». Он выглядел ошеломленным. Это было выше его сил. Хави был в «Барселоне» с детства. Когда команда проигрывает или плохо играет, тебя, тренера, убивают. Разве он не знал этого? Рядом с Лапортой есть люди, которые говорят, о чем нужно подумать перед пресс-конференцией. Если тренер захотел поговорить о таком, пусть уходит сразу. То, что он объявил о своей отставке таким образом, никому не пойдет на пользу», — заявил Гути.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года. Команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка.