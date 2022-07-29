«Барселона» может приобрести воспитанника «Реала» Регилона вместо Алонсо

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает 25-летнего испанца как альтернативу защитнику «Челси» Маркусу Алонсо.

Отмечается, что «Реал», чьим воспитанником является Регилон, может вернуть его, использовав соответствующий пункт в контракте об обратном выкупе за 40 миллионов.

Напомним, что мадридский клуб продал защитника «шпорам» 19 сентября 2020 года за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Регилон забил два мяча и отдал три результативные передачи в 31 матче за лондонцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.