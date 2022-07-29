«Барселона» может приобрести воспитанника «Реала» Регилона вместо Алонсо
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Серхио Регилону, сообщает AS.
По информации источника, каталонский клуб рассматривает 25-летнего испанца как альтернативу защитнику «Челси» Маркусу Алонсо.
Отмечается, что «Реал», чьим воспитанником является Регилон, может вернуть его, использовав соответствующий пункт в контракте об обратном выкупе за 40 миллионов.
Напомним, что мадридский клуб продал защитника «шпорам» 19 сентября 2020 года за 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Регилон забил два мяча и отдал три результативные передачи в 31 матче за лондонцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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3
|Атлетико
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4
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5
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6
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7
|Вильярреал
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8
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9
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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