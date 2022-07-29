Защитник Жюль Кунде рассказал, как главный тренер «Барселоны» Хави повлиял на его переход в клуб.

«Хави — одна из главных причин, по которой я здесь. Я разговаривал с ним несколько раз, и то, как он говорил, завораживало. У нас было несколько хороших бесед, и мы одинаково смотрим на футбол. Я не ставлю перед собой никаких ограничений, я хочу расти и учиться, поэтому я собираюсь слушать и делать все, что в моих силах», — приводит слова Кунде Goal.

28 июля «Барселона» на сайте объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу Кунде. Официальное объявление о подписании контракта с 23-летним французом произойдет после прохождения игроком медицинского обследования.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.