Кунде: «Хави — одна из главных причин, по которой я в «Барселоне»
Защитник Жюль Кунде рассказал, как главный тренер «Барселоны» Хави повлиял на его переход в клуб.
«Хави — одна из главных причин, по которой я здесь. Я разговаривал с ним несколько раз, и то, как он говорил, завораживало. У нас было несколько хороших бесед, и мы одинаково смотрим на футбол. Я не ставлю перед собой никаких ограничений, я хочу расти и учиться, поэтому я собираюсь слушать и делать все, что в моих силах», — приводит слова Кунде Goal.
28 июля «Барселона» на сайте объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу Кунде. Официальное объявление о подписании контракта с 23-летним французом произойдет после прохождения игроком медицинского обследования.
В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
|0
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
|0
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|0-0
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8
|Атлетик
|0
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
|0
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
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|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Хетафе
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -