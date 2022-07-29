«Барселона» рассматривает возможность отправить де Йонга в аренду
«Барселона» рассматривает вариант с арендой полузащитника Френки де Йонга, пишет Sport.es.
По данным источника, прогресса в переговорах по переходу игрока в другую команду на постоянной основе нет, поэтому каталонский клуб готов отправить его в аренду на сезон-2022/23.
Отмечается, что «Челси» и «Бавария» считаются потенциальными кандидатами на аренду де Йонга.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать вратаря Марка-Андре тер Штегена из-за нежелания де Йонга уходить.
В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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12
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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