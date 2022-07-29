«Барселона» рассматривает возможность отправить де Йонга в аренду

«Барселона» рассматривает вариант с арендой полузащитника Френки де Йонга, пишет Sport.es.

По данным источника, прогресса в переговорах по переходу игрока в другую команду на постоянной основе нет, поэтому каталонский клуб готов отправить его в аренду на сезон-2022/23.

Отмечается, что «Челси» и «Бавария» считаются потенциальными кандидатами на аренду де Йонга.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать вратаря Марка-Андре тер Штегена из-за нежелания де Йонга уходить.

В прошедшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.