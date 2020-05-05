«Барселона» протестирует игроков на коронавирус

«Барселона» на официальном сайте сообщила, что все игроки первой команды пройдут тесты на коронавирус.

Футболисты пройдут тесты на базе клуба 6 мая, после чего смогут приступить к индивидиуальным тренировкам.

Ранее стало известно, что медицинский штаб обследует Луиса Суареса, прежде чем допускать его к тренировкам

Правительство Испании разрешило проводить индивидуальные тренировки с 4 мая. С 18 мая ожидается, что игроки смогут тренироваться в небольших группах.