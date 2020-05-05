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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» протестирует игроков на коронавирус

16:28
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«Барселона» на официальном сайте сообщила, что все игроки первой команды пройдут тесты на коронавирус.

Футболисты пройдут тесты на базе клуба 6 мая, после чего смогут приступить к индивидиуальным тренировкам.

Ранее стало известно, что медицинский штаб обследует Луиса Суареса, прежде чем допускать его к тренировкам

Правительство Испании разрешило проводить индивидуальные тренировки с 4 мая. С 18 мая ожидается, что игроки смогут тренироваться в небольших группах.

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