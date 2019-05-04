"Сельта" обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании – 2:0.

В составе победителей голы забили Макси Гомес и Яго Аспас.

Напомним, что ряд основных игроков "Барселоны" не играли в этой встрече.

"Сельта", набрав 40 очков, поднялась на 14-е место в турнирной таблице лиги 1. "Барселона", в активе которой 83 очка, занимает первое место. Каталонский клуб досрочно завоевал чемпионский титул.

Чемпионат Испании

Лига 1

36-й тур

"Сельта" – "Барселона" – 2:0 (0:0)

Голы: Гомес, 67 (1:0). Аспас, 88 – с пенальти (2:0).

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Кабраль, Оласа, Будебуз (Хосабед Санчес, 85), Лоботка, Окай Йокушлу, Буфаль (Мендес, 71), Аспас, Гомес (Бельтран, 90+1).

"Барселона": Силлессен, Фермален, Юмтити, Тодибо (Мурильо, 68), Ваге, Артур (Видаль, 62), Аленья, Пуч, Малком, Боатенг, Дембеле (Кольядо, 6).

Предупреждения: Фермален, 14. Юмтити, 29. Буфаль, 31. Тодибо, 65. Боатенг, 72. Видаль, 79.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

4 мая. Виго. Стадион "Балаидос".

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