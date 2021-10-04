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«Барселона» приостановила переговоры с Серхи Роберто по новому контракту

20:05
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«Барселона» приостановила переговоры с защитником Серхи Роберто по новому контракту, информирует Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope.

Ранее в «Барселоне» предложили защитнику продлить соглашение на два года. Тот ответил согласием, и вопрос уже считался решенным. Однако руководство сине-гранатовых неожиданно переговоры приостановило. Сообщается, что возобновление диалога с игроком о новом соглашении пока не планируется.

Источник утверждает, что Хосеп Мария Оробитг, представляющий интересы Роберто, подтвердил, что переговоры зашли в тупик. Впрочем, он также отметил, что они могут возобновиться в любое время.

Текущий контракт Роберто с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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